Mar’haba fest, a Crosia (Cs) è protagonista l’integrazione

Mar'Haba Fest, una giornata dedicata al dialogo e allo scambio culturale con momenti di dibattito, spazi artigianali e gastronomia. È un altro degli appuntamenti strategici inseriti nell'ambito delle politiche sociali promosse dall'Amministrazione comunale di Crosia con il prezioso contributo di Cidis Onlus, associazione gestore del progetto Sprar attivo nel Comune di Crosia. - Assessore Guido: Favorire e sostenere il valore dell'inclusione.

L'evento è in programma per domani (venerdì 12 aprile) a partire dalle ore 9.30 nella cornice del PalaTeatro "Carrisi" nel centro urbano di Mirto e si incastona nel più ampio ventaglio di iniziative promosse all'interno del progetto comunale di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Accoglienza e inclusione – dice l'assessore alle Politiche sociali, Graziella Guido – sono due leve che in questi cinque anni di consiliatura a guida Russo abbiamo voluto valorizzare per far crescere e rendere ancora più solida l'ampia e fitta rete di servizi sociali presenti nel nostra comunità. La manifestazione di domani sarà sicuramente un buon momento per capire, insieme alle scuole e ai cittadini, la parte bella di una comunità aperta e multiculturale. L'evento sarà una buona occasione per presentare e far conoscere i servizi erogati dall'associazione Cidis Onlus, con la fattiva collaborazione del Comune di Crosia, nel contesto del progetto Sprar volto a promuovere – conclude Guido - una concreta inclusione delle famiglie dei rifugiati accolti nella nostra comunità.

L'Open day sarà strutturato in due momenti. Il primo di accoglienza, a partire dalle ore 9.30, durante il quale gli alunni dei plessi scolastici cittadini saranno impegnati in giochi multiculturali, nell'esposizione degli stand di sartoria e patchwork creati dagli ospiti del progetto e saranno offerti the e biscotti arabi. Alle 11, invece, è previsto un momento di dibattitto, moderato dal giornalista Antonio Iapichino, al quale interverranno l'assessore alle Politiche sociali del comune di Crosia, Graziella Guido, la presidente di Cidis Onlus, Maria Teresa Terreri, i dirigenti degli istituti scolastici cittadini, Rachele Donnici e Franco Murano, e concluderà i lavori l'arcivescovo di Rossano-Cariati, Mons. Giuseppe Satriano.

