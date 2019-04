Rende (Cs), l’associazione Libera-Lega: “La Lega scende in campo? Forze politiche sembrerebbero ostacolarne il progetto”

"Manca poco all'appuntamento con il voto del prossimo 26 maggio per il rinnovo del Consiglio comunale di Rende. Proprio qui a Rende si sa che in "casa" del partito della Lega c'è fermento per scendere in campo con la propria lista e il proprio candidato a sindaco. In attesa dell'ufficialità di questa discesa in campo, si vocifera anche che forze politiche ne stiano ostacolando il progetto. La Lega evidentemente fa "paura" ai competitors più diretti, in una tornata elettorale in cui riteniamo che sia proprio, e solo, la Lega a rappresentare il nuovo volto della politica. Un progetto, infatti, che, a parer nostro, va a rompere realmente con il "vecchio" modo di far politica, con quel "nuovo" che tanto si impone, anziché, propone ai cittadini, e lo fa anche sotto "mentite spoglie" di figure, ormai datate, che hanno già provato a fare per la città ma senza condurla verso una gestione politica – ammnistrativa ad esclusivo vantaggio del cittadino. Noi simpatizzanti del partito vediamo nella Lega chiarezza di intendi, competenze, serietà e volontà di mettersi realmente al servizio della cittadinanza e del territorio. Tutte caratteristiche di un percorso politico – istituzionale che, così come lo si sta attuando in tanti territori, ora anche del Sud, può assicurare a Rende e ai rendesi una reale tutela del territorio, della città e della cittadinanza. Riteniamo che un avversario che si teme automaticamente, dunque, ha già "vinto" nei suoi obiettivi. Per la vittoria reale la parola spetta ai cittadini e siamo sicure che all'interno delle urne sapranno valutare ed apprezzare una nuova politiche del fare che è il caposaldo dell'operato del partito della Lega. Ed è per questo che chiediamo, dopo una lunga attesa, chiarezza sulla volontà del partito di presentare una lista che possa competere nelle prossime amministrative. A questo punto è necessaria una risposta da parte dei vertici della Lega anche verso noi simpatizzanti, in quanto la campagna elettorale è nel pieno del suo svolgimento ed è corretto che ci si possa determinare in via definitiva sul voto". Lo afferma l'associazione Libera -Lega.

Dettagli Creato Mercoledì, 10 Aprile 2019 19:10