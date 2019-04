A Casali del Manco (Cs) seminario informativo sul bullismo

L'istituto comprensivo di Casali del Manco, diretto dal dirigente Prof. Andrea Codispoti, nello specifico la classe terza media, ha ospitato un interessante seminario informativo sul bullismo. L'iniziativa proposta dall'associazione "Gli altri siamo noi" di Jacurso e recepita dall'amministrazione comunale nella figura del sindaco Stanislao Martire e dalla consigliera con delega Scuola e Cultura, Angela Rovito, ha registrato la relazione del giornalista Antonio Ciliberto il quale si è soffermato ad analizzare il fenomeno bullismo in modo oculato, non tralasciando di evidenziare suggerimenti e consigli utili per evitare che tale fenomeno possa coinvolgere un contesto sicuramente sano e pieno di valori, qual è quello locale.

All'illustrazione tematica, supportata anche dalla proiezione di slide esplicative, hanno contribuito anche le docenti Manuela Magnelli e Maria Assunta De Luca che si sono dimostrate altamente professionali ed all'altezza dell'importante ruolo educativo che rivestono. I ragazzi, particolarmente interessati all'evento, hanno interagito con il relatore ed i docenti dimostrandosi recettivi e propositivi. Si è trattato sicuramente di un incontro formativo assai utile, a dimostrazione di quanto siano importanti anche le iniziative extrascolastiche nei processi di apprendimento delle giovani generazioni. In conclusione è chiara la scelta dell'esecutivo locale che punta molto, fra le tante cose, molto sulla cultura e sul coinvolgimento diretto delle scuole del territorio a progettualità di strettissima attualità.