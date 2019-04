Corigliano-Rossano (Cs), in corso distribuzione nuove schede elettorali

Amministrative 2019, è in corso la distribuzione di circa 60 mila nuove schede elettorali del comune Corigliano-Rossano. A partire da giovedì 2 maggio, tutti coloro che non avranno ricevuto la tessera a domicilio potranno ritirarla recandosi all'ufficio anagrafe di via Provinciale per i residenti nel territorio di Corigliano e di via Luca De Rosis per i residenti del territorio di Rossano.

È quanto fa sapere il settore affari istituzionale informando che la distribuzione viene effettuata dai dipendenti comunali casa per casa.