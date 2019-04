Santelli: “Congresso Cosenza ha dimostrato crescita Forza Italia in Calabria”

Il congresso provinciale di Cosenza , con gli oltre 2.200 tesserati e le migliaia di persone presenti, ha certificato come Forza Italia sia in crescita in tutta la Calabria.

Lo afferma l'on. Jole Santelli, coordinatrice regionale del partito

Come un'astronave- afferma Santelli- , luci, video a ripetizione, le bandiere di Forza Italia negli schermi che si alternavano all'azzurro forgiata del logo congressuale. La sensazione avvolgente ed immersivi che si respirava sabati al Museo Multimediale era quella di salire a bordo di un'astronave fluttuante nel tempo nei 25 anni di Forza Italia.

Orgoglio, identità, dignità di un partito che a testa alta affronta una situazione politica completamente trasformata. Nessun indugiare alla malinconia- dice Santelli- le parole chiave, l'inno, le battaglie sono la linfa del presente e del futuro. Un presente vivo in un'affluenza che ha lasciato sorpresi gli stessi organizzatori. Si aspettavano un migliaio di partecipanti, erano state posizionate 400 sedie, invece, si è arrivati a 580 posti a sedere, il massimo di sedie che si è riusciti a recuperare. Erano stati predisposti 850 accrediti ma alle sedici erano già esauriti. Oltre 2000 ingressi, fra visi sorprendentemente compiaciuti.

Un pubblico attento che ha seguito con attenzione i lavori, un'affluenza che non ha avuto nessun calo di attenzione- continua Santelli- sino alla conclusione del congresso oltre le 19.30 di sera. . Toni diversi, identico contenuto, i contributi die big nazionali e dei parlamentari e dei consiglieri regionali.

Cresciamo anche nel numero di amministratori delle realtà periferiche, a dimostrazione di come la buona politica premi l'impegno e il valore .

Quello che abbiamo lanciato è un messaggio cristallino-prosegue Santelli- con Forza Italia fiera della sua storia e del suo presente che pretende i propri spazi, il proprio ruolo, con toni mai esasperati ma al contrario morbidamente convincenti, rassicuranti per un popolo che ha sete di futuro.. E poi l'orgoglio di una Forza Italia che amministra, nel video che mostrava la città di Cosenza le immagini di una città che è un tripudio di energia, di voglia di fare, una città che scommette su se stessa. Ed il suo sindaco architetto che racconta la visione di una città, di una terra che vuole uno scatto d'orgoglio e che ha voglia di primeggiare. E non sono mancate le sorprese, dal saluto telefonico di Silvio Berlusconi che interrompe la relazione di un Gianluca Gallo emozionato.

La crescita che registriamo giornalmente su tutto il territorio- prosegue Santelli.- ci restituisce entusiasmo e intrapresa , confortati dall'avere aperto una stagione congressuale che è simbolo di partecipazione e di democrazia attiva e che si interfaccia con un appuntamento europeo che vedrà il nostro leader storico in campo .