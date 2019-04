Amministrative Villapiana (Cs), presentato il candidato a sindaco del centrosinistra: è Luigi Bria

"Domenica 7 aprile presso il Palazzo Gentile in Villapiana centro è stata presentata la candidatura a Sindaco, per la lista civica "Insieme per Villapiana", di Luigi Bria. La lista civica "Insieme per Villapiana" nasce dall'unione delle identità del Partito Democratico e del comitato civico "Cittadini insieme Villapiana". Il Partito Democratico, con l'espressione della candidatura a Sindaco di Bria e di alcuni componenti della lista dà un'impronta forte alla lista ed il Partito Democratico tutto, ad ogni suo livello, sosterrà la lista "Insieme per Villapiana", e tutte le posizioni diverse rispetto a quelle ufficializzate dalla segreteria del partito sono personali e non condivise dagli organi dirigenti. La campagna elettorale entra nel vivo ed il sostegno alla lista sarà totale per ridare a Villapiana un governo rinnovato capace di esprimere al meglio le potenzialità di un territorio ricco e prosperoso che negli ultimi 5 anni ha subito un freno alla propria crescita. Saranno numerosi gli appuntamenti di confronto con i cittadini che si organizzeranno per i prossimi giorni a partire dalla Presentazione della lista che si terrà Sabato 13 aprile alle ore 18:00 presso l'Hotel Corallo". E' quanto si legge in un comunicato stampa del segretario provinciale del Pd di Cosenza, Luigi Gugliemelli.

