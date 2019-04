Sbancamenti non autorizzati su terreni, denunce nel Cosentino

Uno sbancamento su un terreno incolto e sottoposto a vincolo idrogeologico e' stato scoperto e sequestrato in localita' "Pricacore" nel comune di Corigliano Rossano dai carabinieri forestale, che hanno denunciato il proprietario dell'area e il titolare della ditta esecutrice. Nell'ambito dell'attivita' di controllo del territorio i militari hanno trovato due mezzi meccanici, una ruspa cingolata ed un escavatore mentre stavano praticando lo sbancamento. Dalle verifiche e' emerso che gli interventi non autorizzati hanno comportato la formazione di due spiazzi, il primo di 3.500 metri e il secondo di duemila, lungo una pendice incolta ad elevata pendenza. I lavori hanno comportato una modifica e una trasformazione del territorio e una trasformazione urbanistica, determinando una modifica alle naturali vie di scorrimento delle acque piovane. Altro sequestro e' stato fatto a Tarsia dove l'affittuario di un terreno e' stato denunciato per l'esecuzione di lavori non autorizzati.

Martedì, 09 Aprile 2019