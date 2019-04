Paludi, il candidato sindaco Stefano Graziano ha incontrato le associazioni

Continuano gli incontri del candidato sindaco di Paludi, Stefano Graziano. Dopo la prima tappa del 6 aprile con i giovani del paese; in serata è stata la volta delle varie associazioni. In calendario altri due incontri: il 10 aprile, con aziende e commercianti al Ristorante 'Il Vicolo'; sabato 13, invece, sarà la volta dei professionisti nella sede politica del partito.

"L'incontro con le associazioni è stato abbastanza proficuo in termini di partecipazione" – afferma il candidato sindaco. "Le associazioni hanno lamentano la mancanza di sedi, oltre all'assenza di partecipazione attiva da parte del Comune all'interno delle stesse".

" Tra l'altro - prosegue Stefano - venendo dal mondo dell'associazionismo, avevo già sottolineato che le associazioni devono essere parte attiva per lo sviluppo del territorio. Ci sono molte strutture che sono abbandonate e vanno riqualificate in modo che possano essere messe a disposizione. Abbiamo anche parlato di protocolli d'intesa con il comune. E' stato un bel dibattito. Da tutti questi incontri - conclude Stefano - usciranno le idee sulle quali lavorare per dare al comune di Paludi ciò che merita".