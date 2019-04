Il sindaco Palermo: “Mendicino ha cambiato volto, non si torna indietro”

«Sono orgoglioso per quanto abbiamo fatto in questi 5 anni. Abbiamo operato con spirito di coesione, rifiutando le facili promesse, innalzando la qualità di vita dei mendicinesi.La prossima legislatura, oltre a dare seguito ai progetti in corso sarà particolarmente importante per delineare il nuovo orizzonte strategico per la città». È quanto sostiene il sindaco Antonio Palermo, che si appresta a chiudere con un bilancio estremamente positivo la sua prima legislatura alla guida della città di Mendicino.

Il primo cittadino incontrerà la stampa, le associazioni e i cittadini mercoledì 10 aprile prossimo, alle 18.30 al Parco degli Enotri in contrada Rosario a Mendicino, per tracciare un bilancio dell'attività svolta negli ultimi anni e i progetti per il futuro. Un excursus su quanto fatto: dal progetto più bello a quello più difficile, per finire alle iniziative in cantiere da completare.

«L'obbiettivo- aggiunge il sindaco Palermo – è proseguire nell'impegno per continuare, tutti insieme, a far crescere la nostra città, seguendo, come sempre, il metodo della condivisione e partecipazione».