Giovane accoltellato nel Cosentino da rivale in amore

Un giovane di 27 anni e' stato accoltellato questa notte a Grisolia, centro del Cosentino, durante una lite. La vittima non e' in gravi condizioni. Secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Scalea (Cs), a colpire piu' volte il giovane ai fianchi e alle gambe e' stato un 35enne, subito individuato e denunciato. I due si contendevano la stessa ragazza. I fatti risalgono all'una circa quando i due giovani, all'interno di un locale a Grisolia, hanno iniziato una discussione animata davanti agli occhi dei presenti. Quando gli animi si sono accesi, i due ragazzi sono stati allontanati e la lite e' continuata fuori fino all'epilogo. L'accoltellatore si e' dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce e venendo rintracciato, per le vie cittadine, dai Carabinieri dopo circa quattro ore. Il ferito e' stato trasportato al Pronto Soccorso della Clinica "Tricarico" di Belvedere Marittimo dove e' stato medicato e giudicato guaribile in trenta giorni. Il pronto intervento dei Carabinieri ha evitato conseguenze piu' gravi. Accompagnato in caserma, l'aggressore e' stato denunciato in stato di liberta' alla competente Procura della Repubblica di Paola (Cosenza). (AGI)

Dettagli Creato Domenica, 07 Aprile 2019 15:51