Regionalismo differenziato, Roberto Occhiuto (FI): “Rischio secessione nel Paese”

"Il regionalismo differenziato, cosi' com'e' concepito, rischia di provocare una reale secessione". Lo ha detto il deputato di Forza Italia Roberto Occhiuto intervenendo a Cosenza al congresso provinciale del partito. "C'e' il rischio - ha aggiunto Occhiuto - di creare realmente un'Italia a due velocita' e questo soprattutto in settori chiave come la scuola e la sanita'. Vogliamo avere gli stessi diritti delle regioni del Nord, partendo dai livelli di assistenza e dalla formazione". Secondo Occhiuto, "il centrodestra deve iniziare a progettare il suo modello di governo regionale, eliminando la brutta prassi che immobilizza chi va al governo".

