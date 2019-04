Europee, Fulvia Caligiuri sarà in lista con Forza Italia

Fulvia Caligiuri sara' candidata alle elezioni europee nella lista di Forza Italia. Lo ha annunciato stasera, durante il congresso provinciale di Cosenza, la coordinatrice regionale del partito, Jole Santelli. "Fulvia e' stata eletta alle elezioni politiche del marzo 2018 - ha detto Santelli - ma il seggio le e' stato incredibilmente sottratto. La giunta per le elezioni ha certificato questo diritto - ha proseguito Santelli - ma ancora non ha potuto prendere possesso del suo seggio".

Candidata alle elezioni per il Senato della Repubblica nel Collegio plurinominale della Calabria per Forza Italia, Fulvia Caligiuri aveva chiesto il riconteggio dei voti per ottenere la proclamazione alla carica di Senatore e, di conseguenza, decadenza del leader della Lega Matteo Salvini, eletto senatore proprio in Calabria.

