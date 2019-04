Rende (Cs), Mimmo Talarico presenta la sua coalizione in vista delle amministrative 2019

"Il grande impegno e il lavoro svolto in questi anni trova con la coalizione rendepiù una fondata speranza di poter traghettare questa nostra amata città nella modernità. Un passo avanti per guidare quel processo di rigenerazione urbana, sociale, culturale avvertito in tutte le fasce di cittadini: giovani e anziani, operai impiegati commercianti e imprenditori, quelle fasce di rendesi che più hanno sofferto questi ultimi anni di marginalizzazione e periferizzazione, e che vogliono tornare protagonisti delle scelte per la città.

Una alleanza civica che mette al centro un progetto di futuro e dunque guarda a una Rende capace di governare le sfide del presente e proporre processi per rioccupare la scena nel panorama meridionale. Una città che fa della cultura e dell'innovazione il suo motore e intende essere sostenibile, inclusiva, produttiva, internazionale". Lo afferma il candidato a sindaco di Rende, Mimmo Talarico.

"Rende vive un momento cruciale della sua storia, si trova, infatti, ad affrontare le sfide della modernità senza averne gli strumenti necessari. La città si ritrovadecisamente in affanno e senzavisione del proprio ruolo.

L'Amministrazione in carica, verso la quale migliaia di cittadini avevano rivolto le loro aspettative per un vero cambio di passo, ha tradito la fiducia in essa riposta, spegnendo l'entusiasmo di un'intera comunità.

Per ridare a Rende il ruolo guida chegli spetta nel contesto locale e regionale,per poter costruire insieme alla parte migliore della Città, per poter riformulare un nuovo patto civico, abbiamo costruito una proposta che parte dalle esigenze dei cittadini, che coinvolge le forze sane della nostra comunità: l'Università, gli operatori economici e sociali, i giovani.

Siamoforze, ognunacon unapropriastoria edidentità, che hanno dato prova di attaccamento al territorio e capacità di governo.

Abbiamo costruito una proposta che nascedalla città e dalla forte domanda di cambiamento in essa presente.

Ilnostro è un civismo reale, e non di facciatadestinato nei prossimi giorniad allargarsi. Siamodispostia dialogarecon chi condivide con noi una visione dicittà aperta al futuro, aperta all'ascolto, certi che la le ricette per il domani siano qui, oggi, fra di noi, nella capacità di sintesi delle molteplici esigenze della Comunità.

Il nostro candidatoSindacoèMimmo Talarico, espressione autentica del territorio.

L'abbiamo scelto, in primo luogo, per la sua specchiata onestà e per le sue riconosciute qualità politiche. Mimmo haesperienze amministrative locali e regionali eforte conoscenza della Città, capacità di ascolto e d'inclusione.

Con lui potremo, tutti insieme,costruire la prossima storia di Rende". Lo affermano Attiva Rende, Rende Smart, 87036 Rende, Rende al Centro, Rende Libera e Città Comune.