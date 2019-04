Villapiana (Cs), domenica Montalti presenta la sua candidatura a sindaco

"In questi cinque anni abbiamo percorso molta strada insieme, ridisegnato le prospettive e colorato il futuro di Villapiana di speranza e concretezza.

C'è ancora molto da fare e per questo ho bisogno, abbiamo bisogno del vostro contributo di idee.

Progetti, riflessioni e tanta passione accompagnano i miei passi ogni giorno. È per questi motivi che ho deciso di mettermi di nuovo al servizio della comunità, del mio paese, dei cittadini della mia amata Villapiana.

Dopo un'attenta valutazione, dopo aver ascoltato e accolto il consiglio della mia famiglia, dei miei amici, dei miei colleghi amministratori, di voi cittadini, ma soprattutto di tutti coloro che in questi mesi mi hanno invitato a continuare il percorso intrapreso, ho accettato di ricandidarmi a Sindaco di Villapiana".

Paolo Montalti, candidato a sindaco di Villapiana invita tutti i cittadini di Villapiana, gli amici, gli amministratori domenica 7 aprile, alle ore 18.00, all'Hotel Corallo di Villapiana Lido.

"Un appuntamento finalizzato alla presentazione della candidatura a sindaco, un'occasione per incontrare cittadini e amici e per accogliere proposte e idee per far crescere e valorizzare Villapiana, proiettandola verso il domani".