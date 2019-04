Corigliano Rossano (Cs), disposta tariffa unica sull’imposta di soggiorno

Le tariffe sull'imposta di soggiorno saranno uguali per entrambi i territori di Corigliano e di Rossano. È quanto stabilito nella delibera approvata nei giorni scorsi dal Commissario prefettizio, il prefetto Domenico Bagnato, con i poteri del Consiglio comunale.

Per le strutture alberghiere fino a 3 stelle l'imposta è di 1 euro, per i 4 stelle è di 1,5 euro, per i 5 stelle è di 2,5 euro. Per B&B e agriturismo l'imposta è di 0,80 euro. Per le strutture all'aria aperta, campeggi, aree gestite per roulotte e camper fino a 3 stelle la tariffa è di 0,5 euro e per i 4 stelle è di 0,80 euro.

Le tariffe sono valide già dal 1° aprile.

Dettagli Creato Giovedì, 04 Aprile 2019 19:38