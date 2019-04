Corigliano Rossano (Cs), il 6 aprile torna il format ‘Parlando di Musica’

Sabato 06 Aprile, alle ore 19, presso la sala concerti del Centro Studi Musicali "G.Verdi" in via Corrado Alvaro in località Rossano, è in programma il format Parlando di Musica, una sorta di viaggio tra la costruzione musicale, pittorica ed architettonica con una forte interazione con il pubblico.

La Città della Musica, giunta alla sua quattordicesima edizione con la direzione e l'ideazione del Maestro Giuseppe Campana, è organizzata dal Centro Studi Musicali "G. Verdi" di Rossano. In collaborazione con la Pro Loco Rossano "La Bizantina", con la partnership del Gruppo donatori Sangue "FRATRES" Rossano Francesca Zicarelli O.n.l.u.s., l'associazione White Castle, l'azienda agricola Gallo, il ristorante pizzeria Le Macine, Tenuta Ciminata Greco, il Centro Ottico Pugliese, la Mondadori Bookstore Rossano, la tipografia Grafosud, Unipol Sai, Kairos e Gabriele Musicalight Equipments.

La Cittadinanza è inviata a partecipare. Gli appuntamenti della rassegna "La Città della Musica" sono tutti gratuiti.

Dettagli Creato Giovedì, 04 Aprile 2019 19:35