Amministrative Corigliano Rossano (Cs), Costa (MotivAzione Comune): “Lanciamo nuovo modello di raccolta differenziata”

"Una raccolta differenziata... "differente". Non è un gioco di parole, ma un preciso programma, pensato e messo nero su bianco con scrupolosità e dovizia di particolari, quello a firma di Gianfranco Costa, portavoce del movimento "MotivAzione Comune" e candidato al Consiglio comunale nella Coalizione "Civico e Popolare" a sostegno del candidato sindaco Gino Promenzio. Un'idea fondata sull'economia e sull'efficienza, frutto di una visione di città elaborata dagli utenti e non dai soliti noti, ossia da quanti quotidianamente usufruiscono del servizio e non da coloro i quali, come di consueto accaduto, si limitano ad erogarlo". E' quanto si legge in un comunicato stampa del candidato al Consiglio comunale di Corigliano Rossano Gianfranco Costa.

"Una differenziata differente – spiega Costa – poiché in grado di far risparmiare direttamente il cittadino, attuando un modello di servizio porta a porta spinto con tariffa puntuale. Chi più differenzia meno paga: questo serve alle attività e ai privati. Così facendo, si riporta al centro l'interesse del cittadino stesso, realizzando in modo tangibile per la prima volta una politica basata sul risparmio, diretto e immediato nelle tasche dei contribuenti, com'è giusto che sia. Un incentivo reale che dovrà vedere sottratta, dal costo della bolletta, la quantità di differenziata che ogni cittadino produce".

Gianfranco Costa, già presidente del Forum Comunale dei Giovani di Corigliano, annuncia anche un'iniziativa connessa alla suddetta idea: "Nei prossimi giorni sarà possibile scaricare da internet, in formato pdf, una linea-guida contenente l'intero senso della cosiddetta 'differenziata differente', aperta al contributo migliorativo di quanti vorranno partecipare alla costruzione della nuova città; una vera e propria edificazione 'dal basso' che può e deve partire da ognuno di noi, dall'esterno e non da anguste stanze, avente al centro i nostri interessi di liberi cittadini. Una visione diametralmente opposta a tutto quello che è stato finora concepito nell'ambito della pubblica amministrazione".