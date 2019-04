Cosenza, inaugurazione Planetario: i provvedimenti sul traffico

La viabilità nell'area del Planetario subirà qualche modifica nella giornata di sabato 6 aprile, quando si vivrà il momento inaugurale della struttura, prevedendo un notevole afflusso di presenze.

Pertanto, il Comando della Polizia Municipale ha predisposto, con ordinanza, i seguenti provvedimenti:

SABATO 6 APRILE 2019. viene istituito:

dalle ore 13.00 a mezzanotte DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE su

• VIA S. ANTONIO DELL'ORTO, eccetto veicoli autorizzati(istituzionali-al servizio di persone con disabilità che espongono regolare contrassegno) su aree appositamente riservate così come indicato dalla segnaletica in loco);

dalle ore 16.00 a mezzanotte DIVIETO di TRANSITO, eccetto i veicoli:

1) di soccorso e servizio tecnico urgente,

2)Istituzionali,

3)Residenti ove né sussistono le condizioni di sicurezza, su:

VIA S. ANTONIO DELL'ORTO, da via S. Francesco a Ponte S. Francesco di Paola;

VIA REGGIO CALABRIA, da via F. Palermo a Ponte S. Francesco di Paola;

VIA SAN FRANCESCO;

PONTE SAN FRANCESCO DI PAOLA, carreggiata direzione via Reggio Calabria-Gergeri;

PONTE EUROPA.