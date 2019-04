Amministrative Corigliano Rossano (Cs), Graziano attiva portale per la realizzazione del programma elettorale partecipato

"È attivo da stamattina il sito web www.grazianosindaco.it; accedendovi è possibile consultare le linee programmatiche, scaricare contenuti grafici ma soprattutto ogni cittadino, attraverso un apposito form, può proporre le sue idee per costruire la nuova Corigliano-Rossano. Insomma, non uno spazio statico, pro-forma, ma un vero e proprio strumento pensato e studiato per interagire costantemente con la gente. Dal portale web, infatti, sarà anche possibile accedere a tutti i canali social di Graziano, il Sindaco che unisce così che ognuno possa confrontarsi direttamente con il candidato, la coalizione a suo supporto e lo staff. Un Programma elettorale partecipato. All'interno del sito http://www.grazianosindaco.it, c'è una sezione dedicata all'apertura del dialogo con i cittadini, per tutta la durata della campagna elettorale. Sette, in tutto le sezioni di accesso, una per ogni caratteristica delle linee di programma per la Città: 1.Autorevole, 2.Connessa, 3.Sicura, 4.Razionale, 5.Accessibile, 6.Attrattiva, 7.Innovativa. Per caricare la proposta è semplice, basta inserire nome e email. E lo si può fare sia da desktop che da mobile. Non è necessario che un utente/cittadino dia contributi per ogni ambito del programma ma la sua idea potrà limitarsi solo ad uno o più ambiti. L'opinione dei cittadini e la loro visione di nuova Città è importante, perché una buona idea - se è tale - è sempre valida, anche dopo la campagna elettorale. Ogni contributo potrà essere caricato da oggi e per tutta la campagna elettorale. Insomma, un sito che servirà ad unire proposte e informazioni per una campagna elettorale moderna, accessibile e trasparente. Uno spazio dinamico, in continua evoluzione, che di giorno in giorno si arricchirà di nuovi contenuti". Lo comunica l'ufficio stampa di Giuseppe Graziano, candidato sindaco di Corigliano Rossano (Cs).

