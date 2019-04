Trasferimenti illegittimi all’Asp e all’Ao di Cosenza, al via processo per cinque dirigenti

E' iniziato in Tribunale a Cosenza il processo a cinque dirigenti di vertice delle Aziende sanitaria e ospedaliera indagati per concorso in abuso di ufficio e falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale. Imputati sono Remigio Magnelli, Vincenzo Scotti, Gianfranco Scarpelli, Luigi Palumbo e Mario Veltri. Secondo l'accusa, avrebbero trasferito alcuni medici all'interno del Distretto sanitario cosentino con modalita' ritenute illegittime. L'inchiesta che ha portato al processo e' partita da una denuncia del senatore del Movimento 5 Stelle Nicola Morra, oggi presidente della Commissione parlamentare antimafia. Nel corso della prima udienza del processo sono state esaminate alcune questioni preliminari. La prossima udienza e' fissata per il 20 giugno, con l'avvio dell'istruttoria dibattimentale.

