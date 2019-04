Corigliano Rossano, Alfonso Falcone: “Con Gino Promenzio per il rispetto dei cittadini diversamente abili”

"Sedie JoB. Un prezioso strumento che chiediamo sia in dotazione in modo capillare sulla spiaggia della città di Corigliano Rossano, come già avvenuto la scorsa estate in comuni viciniori, ad esempio Trebisacce. Un prodotto specifico per la balneazione di persone con disabilità, il quale, abbinato con le passerelle in legno, risolve il problema dell'accesso alla battigia e della permanenza in mare grazie alle capacità di galleggiamento del mezzo".

È quanto auspica Alfonso Falcone, presidente dell'associazione "GenerAzioni" nonché esponente della Coalizione "Civico e Popolare" che sostiene la candidatura a Sindaco del dottor Gino Promenzio. Falcone, da anni sensibile e impegnato nel settore del welfare con la promozione d'iniziative di volontariato, traccia un modello di Città al passo coi tempi, nel quale l'estate non sia più un tabù per nessuno.

"Si tratta di novità molto utili per quanti, diversamente abili e rispettivi familiari, hanno il sacrosanto diritto di recarsi al mare e godersi qualche giorno di vacanza. Un servizio che non può mancare nel comune più grande della provincia di Cosenza ma che, tuttavia, ad oggi – spiega Falcone – lo stesso non offre in modo uniforme e compatto sul territorio per tutti coloro i quali vivono un deficit motorio, e che hanno invece tutto il diritto di vivere la gioia di un bagno nelle acque del nostro mare. È necessario creare anche qui, come ormai accaduto in numerose altre realtà, le condizioni per una spiaggia attrezzata che realizzi il principio dell'abbattimento delle barriere architettoniche per i diversamente abili, sia cittadini che turisti che scelgono le nostre coste, quale segno della costante crescita di una Città che guarda con attenzione alle necessità dell'intera Comunità e si pone come eccellenza nell'ambito dei servizi quotidianamente erogati anche durante la stagione estiva".