Gioacchino Campolo con Gino Promenzio: “Una svolta nel segno del pluralismo e del rinnovamento”

È coerente con la propria storia, fedele ad anni d'ininterrotta militanza ed attività, l'ex consigliere comunale Gioacchino Campolo, ma al contempo, alla vigilia di un momento cruciale per i destini amministrativi della nuova unica città di Corigliano Rossano, convinto della necessità di compiere una scelta significativa, aderendo alla Coalizione "Civico e Popolare" che sostiene la candidatura a Sindaco del dottor Gino Promenzio, perché ritenuta realmente ispirata ai valori del pluralismo e del rinnovamento generazionale. "Ritengo doveroso ufficializzare il mio collocamento politico in vista delle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. Per quel che riguarda la mia posizione in Forza Italia, mai ho inteso comunicare l' abbandono al partito del quale faccio parte da molti anni. Esprimo inoltre la mia incondizionata stima – dichiara Campolo – verso i vertici provinciali e regionali del partito, ai quali mi lega un rapporto basato su una dialettica politica costante ed arricchito da relazioni umane ormai consolidate. Ciò nonostante, confermo il nostro impegno per le prime amministrative della nuova città di Corigliano Rossano all'interno del raggruppamento "Civico e Popolare" ed al fianco del dottor Gino Promenzio, leader della coalizione civica. Essendo, queste, le prime storiche elezioni della grande città della Sibaritide, abbiamo dato preminenza al territorio, scegliendo dunque una Costituente Civica composta da diverse sensibilità culturali e politiche. Abbiamo privilegiato – evidenza Campolo – un'Assemblea Fondante che prevedesse, come infatti prevede, differenze di posizioni anche rispetto al processo di fusione stesso. Una ricchezza di opinioni e vedute che riteniamo imprescindibili per la costruzione della nuova città, ma ancor più necessari per la formazione del nuovo cittadino all'interno della neonata comunità coriglianese-rossanese".

Dettagli Creato Domenica, 31 Marzo 2019 18:00