Rende, il sindaco Manna ricorda Gianfranco Labrosciano

"Il 26 marzo, è mancato prematuramente Gianfranco Labrosciano, critico d'arte, artista a tutto tondo, collezionista, mente e spirito creativi, un'eccellenza calabrese tra le più raffinate e apprezzate. Di formazione avvocato, Labrosciano ha presto deciso di seguire la sua naturale inclinazione: vivere l'Arte in maniera totalizzante, farne la propria vita, alimentarsi con essa. Cittadino di Rende per scelta, amante del suo Centro Storico, promotore infaticabile di iniziative culturali volte alla valorizzazione dei borghi, membro del direttivo della associazione Borghi da Ri..Vivere. Ci mancherai molto, caro Gianfranco!". Lo afferma in una nota Marcello Manna, sindaco di Rende.

Dettagli Creato Domenica, 31 Marzo 2019 10:46