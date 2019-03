La Sezione Fratelli d’Italia di Castrovillari sostiene la candidatura di Wanda Ferro a Presidente della Regione Calabria

La sezione di Fratelli d'Italia della città del Pollino rilancia la candidatura dell'on. Wanda Ferro a Presidente della Regione Calabria, quale candidata e leader ideale per far ripartire la Calabria e dare una svolta seria e concreta per il futuro della nostra regione

A parere degli iscritti del Pollino, Wanda Ferro, attualmente è l'unico candidato credibile ed autorevole, oltre ad essere persona competente, umile, leale e preparata, qualità indispensabili per far risorgere finalmente la nostra Regione dalle ceneri lasciate dalla sciagurata e fallimentare giunta regionale di Centro-Sinistra a guida Mario Oliverio, creando finalmente le condizione politiche sociali ed economiche per lo sviluppo della Calabria.

"Wanda Ferro, con esperienza pluriennale nella gestione della cosa pubblica, è un candidato forte sul territorio, di cui conosce e vive i problemi, ed è l'unico che concretamente può consolidare la leadership del centrodestra regionale quale forza di buon governo, per portare le istanze dei calabresi al centro dell'agenda politica regionale.

Con la sua candidatura, e con una forte intesa fra le forze politiche che andranno a comporre la coalizione di centrodestra, Wanda Ferro, come primo Governatore donna della Calabria, avrebbe sicuramente un successo esaltante che darà nuova linfa ed entusiasmo ai tanti calabresi che da troppo tempo aspettano il risorgimento della nostra Regione".