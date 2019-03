Cosenza, lunedì incontro sul tema "I partiti politici alla prova del tempo"

"I partiti politici alla prova del tempo" è il tema del primo incontro organizzato dall'associazione Nuove Narrazioni. L'incontro, che si terrà lunedì 1 aprile alle ore 17 nella Sala Nova del Palazzo della Provincia a Cosenza in piazza XV Marzo, è promosso per riflettere insieme sulla "forma partito", sulle evoluzioni dei partiti tradizionali e sulle nuove forme di partecipazione.

Oggi i partiti sono un modello superato e obsoleto? La cosiddetta democrazia diretta è destinata a sostituirli oppure mostra ancora dei limiti? Di questo e di molto altro discuteranno il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, il capogruppo in consiglio regionale di Democratici e Progressisti Giuseppe Giudiceandrea che parlerà dell'organizzazione e dell'evoluzione dei partiti inizando il suo discorso dal Pci così come il già parlamentare Franco Laratta imposterà il suo discorso partendo dalla Democrazia cristiana. Contribuiscono alla discussione Franco Maria Scanni, studioso di Scienze politiche e il docente Francesco Raniolo, direttore del dipartimento di Scienze politiche dell'Università della Calabria.

Per l'associazione Nuove Narrazioni interverranno il presidente Rosario Perri, il vicepresidente Rosita Leonetti e il segretario Maria Cristina Guido.