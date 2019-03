Santa Maria del Cedro (Cs), incendiata la residenza estiva del segretario generale della Casil

La residenza estiva del segretario generale della Casil Franco Scrivano, a Santa Maria del Cedro, nel cosentino, e' stata incendiata da ignoti. Ingenti i danni alla struttura, ancora in corso di quantificazione. A renderlo noto e' stata la segreteria generale del sindacato. "La lotta per la legalita' anche all'interno del Parco dov'e' situato l'appartamento del massimo dirigente nazionale della Casil - e' scritto in una nota - forse avra' contribuito acche' qualche criminale scegliesse la strada incivile della vilta' per consolidare la propria supremazia delinquenziale sul territorio contro chi ha fatto della legalita' la scelta di vita. Ma tali individui della societa' sporca non hanno fatto bene i loro conti, perche' dal loro atteggiamento mafioso accrescera' l'attivita' della Casil e della sua dirigenza per l'affermazione della legalita', in tutti i settori della vita pubblica non escludendo percio' un territorio come quello dell'alto Tirreno cosentino non nuovo allo spregio della criminale sia singola che organizzata, politica e/o comune. E pensare che se avessero preso fuoco le bombole piene di gas, avrebbero fatto saltare gran parte della palazzina". L'incendio, secondo quanto riferito da Casil, potrebbe essere stato appiccato il 26 marzo scorso ed e' stato scoperto dallo stesso Scrivano. Il fatto e' stato denunciato ai carabinieri.

Dettagli Creato Venerdì, 29 Marzo 2019 21:23