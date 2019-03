"Contenuti, idee, prospettive per Corigliano-Rossano: nel solco della realtà e della concretezza. Sarà questo il leitmotiv dell'evento di presentazione della candidatura a sindaco di Giuseppe Graziano e della Coalizione a suo supporto in programma domani (Sabato 30 Marzo) alle ore 17.30 nel grande cinema-teatro Metropol di Corigliano. Un viaggio concettuale in quella che sarà la nuova Città: quali saranno i servizi per i cittadini, quale sarà l'organizzazione amministrativa e di governo ma soprattutto qual è il cammino attraverso il quale avviare un rapido processo di sviluppo in un territorio che ha potenzialità enormi e necessità di mettersi in rete con il resto del Paese". E' quanto scritto in un comunicato stampa del candidato sindaco di Corigliano Rossano, Giuseppe Graziano.

«Parleremo di cose possibili – dichiara l'aspirante sindaco – per dare ai cittadini una visione reale della Città che, insieme, dovremo costruire. Perché dal 26 maggio in poi ci sarà da governare un processo delicato e determinante per le sorti di Corigliano-Rossano e, a traino, dell'intera area ionica sibarita. E non si può fallire: dal prossimo appuntamento elettorale, dipendono le sorti del nostro futuro».

«Da qui, dunque, - aggiunge Graziano - la necessità ed il coraggio di unire in un unico progetto politico-amministrativo quante più idee, prospettive e concetti per fare sintesi, per fare squadra e lavorare in modo da dare speranza e futuro alla nuova Città e ai suoi cittadini. Sono consapevole che per fare questo ognuno di noi debba ritrovare innanzitutto l'orgoglio di vivere in questa terra, ed il prossimo governo di Corigliano-Rossano dovrà avere la capacità di iniettare una importante dose fiducia e sicurezza nella gente. Come? Puntando tutto sulla competenza, sulla qualità del lavoro degli amministratori e sul merito».

«Una premessa essenziale – precisa - condivisa da tutta la coalizione che attorno ad un tavolo ovale, con pari dignità, ha disegnato quelle linee di programma per guidare Corigliano-Rossano che saranno presentate domani sera al teatro Metropol e che saranno poi integrate e completate con i contribuiti che i cittadini invieranno dal prossimo 2 aprile, attraverso la piattaforma web accessibile dal sito internet www.grazianosindaco.it. Vi aspetto tutti – conclude Graziano – domani sera, 30 Marzo, per proseguire tutti insieme questo cammino di costruzione della nuova Corigliano-Rossano».