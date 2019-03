Crosia (Cs), approvati i bilanci. Il sindaco Russo: “Conti in ordine”

"I conti del Comune di Crosia sono in ordine, chiari e rispettano le stringenti regole di bilancio previste dalla Legge. Lo dicono le relazioni tecniche degli uffici e lo conferma il Revisore dei Conti. - Il Bilancio 2018 si è chiuso in parità mentre è stato approntato un piano triennale di previsione coerente e reale che consentirà al Comune di uscire definitivamente fuori, entro la fine di questo anno, dalla pesante situazione deficitaria ereditata dall'Amministrazione Russo al suo insediamento. Potenziamento dei servizi rivolti ai cittadini e alle fasce sociali più deboli; una nuova campagna di opere pubbliche per infrastrutturare la città; una prospettiva concreta di rivedere al ribasso le aliquote di tasse e tributi municipali e, allo stesso tempo, il potenziamento della fase di verifica e controlli contro l'evasione: questi gli elementi caratterizzanti del Bilancio di Previsione". E' quanto si legge in un comunicato stampa dell'amministrazione comunale di Crosia.

Gli importanti temi di bilancio del Consuntivo 2018 e del Previsionale 2019/2021 finanziario del Comune di Crosia sono stati discussi e approvati nel corso della seduta del Consiglio comunale, convocata dal Presidente dell'Assise Francesco Russo, tenutasi nei locali del PalaTeatro nel centro urbano di Mirto.

"Nonostante le estreme difficoltà ereditate, aggravate da una situazione deficitaria dettata dalla crisi economica ancora incalzante – ha detto nel suo intervento il sindaco Antonio Russo – abbiamo certificato la regolarità dei conti del nostro comune. Dopo aver evitato il dissesto nel 2014 e dopo aver lavorato negli ultimi cinque anni, con coraggio e grande spirito civico, al risanamento delle casse oggi ci avviamo verso il definitivo riequilibrio, con l'appianamento del disavanzo che dovrebbe avvenire già nel corso di questo anno solare. È questo un risultato eccellente, certificato dagli organi di revisione contabili interni ed esterni al nostro comune. Abbiamo aumentato la capacità di intercettazione dei fondi extra-bilancio e diminuito la sacca di evasione. Questo ci ha permesso, innanzitutto, di non sopprimere i servizi che, invece, sono stati potenziati e migliorati e di non aumentare il peso fiscale sulle tasche dei contribuenti e contestualmente, siamo riusciti - grazie proprio alle politiche lungimiranti varate dall'Amministrazione comunale - ad aumentare l'investimento per le opere pubbliche. Tutto questo ci ha permesso di varare un piano di previsione per i prossimi tre anni equilibrato e sicuramente il linea con i dettami di legge e con le linee programmatiche di governo – chiosa il Primo cittadino - volte ad un costante miglioramento della qualità della vita nel nostro Comune".

"Chiudiamo l'esercizio finanziario 2018 – ha illustrato invece i numeri, nella sua relazione al Bilancio, l'assessore al ramo, Graziella Guido - con un disavanzo tecnico di 3,4 milioni di euro, rispetto al 2017 che era di circa 4 milioni. Questo a testimonianza degli incoraggianti progressi, anche in tema di finanze, che il Comune di Crosia sta ottenendo attraverso la gestione di questa Amministrazione comunale che rimane attenta alle esigenze della gente e oculata nei conti. Siamo convinti, e le relazioni del Revisore dei Conti ce lo confermano, che nell'anno solare in corso, attraverso le iniziative previste dal bilancio di previsione, riusciremo a colmare definitivamente il disavanzo. Questo attraverso, innanzitutto, il potenziamento ed il miglioramento dei servizi ma anche tramite oculate attività di gestione della spesa corrente, del contenzioso pubblico che porteremo finalmente a quota zero dopo averlo ereditato nel 2014 a oltre 5 milioni di euro, e anche tramite la gestione delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa che si prevedono per un importo superiore ai 4,2milioni e attraverso un migliore bilanciamento del Conto capitale. Insomma, durante l'ultimo anno solare - conclude Guido - abbiamo lavorato tanto e bene".