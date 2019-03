"La nuova unica città di Corigliano-Rossano non potrà che essere edificata sul potenziamento delle numerose risorse artistiche e culturali delle quali il suo territorio è letteralmente disseminato. Ovunque sorgono preziose testimonianze di un tempo che è non più ma che ha tanto ancora da trasmettere, pagine di storia sulle quali costruire il futuro educativo e formativo nonché professionale e occupazionale dei giovani che hanno scelto di continuare a vivere nella loro terra". È quanto afferma Alfonso Falcone, esponente della Coalizione "Civico e Popolare" che sostiene la candidatura a Sindaco di Gino Promenzio, il quale ritiene "prioritario, tra gli obiettivi strategici per la crescita della città di Corigliano-Rossano, puntare non solo sul comparto turistico, ma anche e soprattutto su una razionalizzazione dello stesso in base a specifiche aree tematiche".

"In tale ottica – prosegue Falcone – siamo convinti che il cosiddetto "turismo religioso" può rappresentare, oltre a quello pur importante di carattere naturalistico e paesaggistico, un volano di sviluppo d'ineludibile importanza. Dal Codex Purpureus Rossanensis alle decine di chiese dislocate sull'intero territorio, agli ex conventi ai monumenti ed alle edicole votive, senza dimenticare la funzione sociale svolta dalle feste religiose e dalle tradizioni legate alla pietà popolare. V'è un immenso patrimonio culturale che attende solo di essere conosciuto, valorizzato, diffuso nella e per la cittadinanza, al fine di veicolare all'esterno, in modo compatto e duraturo, un messaggio di promozione turistica dell'intero territorio di Corigliano-Rossano; un turismo che esca dagli angusti confini provinciali e regionali e si proietti, in una dimensione permanente e senza limiti geografici, in importanti contesti nazionali ed europei".

"Tale convinzione – conclude Falcone – trova ulteriore conferma nell'atmosfera di fervore religioso che si registra in questi giorni in vista del 2 aprile, tradizionale festività di San Francesco di Paola, e soprattutto delle attese celebrazioni, che quest'anno avranno inizio il prossimo 25 aprile e si concluderanno il primo maggio, organizzate per la significativa ricorrenza del V Centenario della Canonizzazione del Santo, avvenuta appunto il primo maggio del 1519. Un avvenimento di fede e devozione popolare intimamente legato alla storia e alle tradizioni di una comunità in cammino".