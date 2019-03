Cosenza, approvato lo schema di Bilancio in Consiglio provinciale

«Approvare il Bilancio di previsione nei tempi previsti dalla normativa vigente non è fatto da poco, perché significa che siamo nelle condizioni per farlo e che quest'anno registriamo meno sofferenza rispetto al recente passato»: questo l'incipit del Presidente Iacucci in apertura di seduta, nel presentare una proposta di Schema di Bilancio Esercizio Finanziario 2019 e Pluriennale 2019/2021 e la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione); documenti poi approvati all'unanimità dall'Assise, nel corso della quale si è registrata una significativa convergenza con l'opposizione che per bocca del Consigliere Eugenio Aceto ha annunciato «voto favorevole, con l'auspicio che sia punto di partenza per una collaborazione fattiva per la risoluzione dei problemi del nostro territorio».

Per il Presidente, «la Provincia di Cosenza è una grande comunità, le cui diversità ne rappresentano il valore aggiunto. Ecco perché dobbiamo necessariamente diventare la Casa dei Comuni e stiamo lavorando per questo e anche per fare di questa grande Casa un laboratorio amministrativo innovativo; e pertanto dobbiamo riorganizzare la nostra macchina amministrativa in funzione di più alti livelli di efficienza e di efficacia».

Ad illustrare lo Schema di Bilancio la Dirigente di Settore, dott.ssa Tiziana Lupo, che ha dato atto di un Bilancio deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, garantendo un fondo finale di cassa non negativo e del permanere degli equilibri di bilancio in termini di mantenimento del pareggio e della gestione di competenza e dei residui.

Il Dirigente dei Settori Edilizia Scolastica e Pubblica e Settore Trasporti, Ing. Claudio Carravetta, ha posto l'attenzione sull'importante lavoro di modifica delle condizioni strutturali, impiantistiche e funzionali degli edifici scolastici di competenza, attraverso piani attuativi di manutenzione ordinaria e straordinaria e unitamente alla programmazione di opere di ristrutturazione, di adeguamento/miglioramento e costruzione di edifici.

Per il Settore Viabilità e manutenzione del territorio, il Dirigente Ing. Claudio Le Piane - pur non tacendo le criticità esistenti, dovute alla scarsità di risorse - ha comunicato che il piano annuale prevede lavori di bitumatura, di segnaletica e di posa in opera di barriere di sicurezza su tutti i Servizi Tecnici del Settore. Un dato importante che evidenzia l'impegno profuso nel soddisfare, nelle molteplici difficoltà, il maggior numero di esigenze. Inoltre, gli accordi di programma stipulati con la Regione Calabria e la possibilità di utilizzare nuove e diverse fonti di finanziamento, hanno consentito alla Provincia di Cosenza di migliorare il proprio patrimonio stradale attraverso la progettazione e la realizzazione di lavori su importanti arterie della rete stradale provinciale.

Sono infine intervenuti, sul punto, i Consiglieri Provinciali Gianfranco Ramundo, Gennaro Licursi, Ugo Gravina e Graziano Di Natale.