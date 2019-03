Welfare, adottato a Cosenza lo strumento della "Banca ore solidale". Le ferie cedute a colleghi in difficoltà

Cessione delle ferie e dei riposi in favore di colleghi in difficolta': e' questo l'oggetto dell'istituzione della Banca Ore Solidale nella struttura sanitaria Villa Adelchi di Longobardi. L'accordo aziendale e' stato sottoscritto in Confindustria Cosenza, alla presenza di una delegazione dei lavoratori, del vicepresidente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli e da Alfredo Citrigno, presidente del Gruppo Citrigno e titolare della struttura sanitaria Villa Adelchi.

"Facendo nostra la situazione di disagio che sta vivendo una nostra dipendente - ha affermato Citrigno - abbiamo ritenuto importante dar vita all'accordo aziendale che sposa in pieno lo slogan del nostro gruppo che parla di dedizione oltre le cure. Si tratta di un progetto condiviso sia da parte dei lavoratori che da parte dell'azienda che compartecipa attivamente al percorso intrapreso. Mi auguro che questa strada possa essere intrapresa anche da altre realta'". Attraverso l'istituzione dello strumento della Banca Ore Solidale, le parti hanno inteso procedere ad una valorizzazione dell'apporto dei lavoratori alla vita dell'impresa, anche in termini di solidarieta' collettiva e sostegno reciproco in presenza di particolari situazioni di necessita'. "Il protocollo d'intesa - ha sostenuto Amarelli - pone al centro dell'attenzione la tutela della dignita' della persona e delle risorse umane, vero e proprio patrimonio di ciascuna azienda. Il mondo delle imprese e quello dei lavoratori si muove nella direzione dello sviluppo condiviso, risultando entrambe le parti componenti essenziali di un sistema che, pur avendo connotazioni economiche, si basa sempre sulla reciproca collaborazione, sulla presenza fondamentale delle risorse umane e sui legami sociali".