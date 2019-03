Corigliano-Rossano (Cs), Piano Locale per il Lavoro: si va verso la conclusione

Politiche attive per l'occupazione, il Piano Locale per il Lavoro (PLL) TERRE JONICO SILANE, si avvia a conclusione. Avviso della Regione Calabria per le aziende e le associazioni di categoria che intendono dare seguito al percorso condiviso ed avviato con i laureati, destinatari della dote lavoro: stipulare un contratto di assunzione a tempo indeterminato. - Le istanze possono essere presentate a partire da domani, SABATO 30 e fino a DOMENICA 14 APRILE.

Le modalità di partecipazione all'avviso pubblico saranno illustrate nel corso dell'incontro che si terrà MARTEDÌ 2 APRILE, alle ORE 15,30, nella sala TUKE di Palazzo SAN BERNARDINO, nel centro storico dell'area urbana di ROSSANO.

Interverranno il Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO, il dirigente del dipartimento regionale lavoro, formazione e politiche sociali Roberto COSENTINO, il responsabile scientifico PLL della REGIONE CALABRIA Giuseppe CRITELLI e Adriana MAZZEI, tutor e coordinatrice regionale dei PLL TERRE JONICO SILANE E GOETHE.

Dalla green economy all'energia, dall'ambiente al marketing territoriale, dalla consulenza aziendale alla comunicazione, dalla progettazione ai settori turismo e cultura, dall'agroalimentare all'agricoltura, passando dalle attività per l'inclusione sociale, fino alla grafica e ai multimedia. – Sono, questi, gli ambiti che hanno interessato i percorsi di formazione e di specializzazione all'interno delle aziende del territorio, di 10 aspiranti professionisti, titolari di una dote per l'occupazione, pari a 20 mila euro. Questi fondi potranno essere concessi sotto forma di integrazione salariale all'azienda in conseguenza della stipula di un contratto di assunzione a tempo indeterminato.

Il progetto del PIANO LOCALE per il LAVORO TERRE JONICO-SILANE, finanziato dalla Regione Calabria, è stato elaborato da Benedetta DE VITA, responsabile dell'Ufficio Europa comunale e gestito dallo stesso ufficio, che ha curato tutte le fasi del progetto fino alla sua attuazione ed alle attività di formazione e stage che hanno interessato 10 giovani laureati, residenti in questo territorio. 5 potranno essere assunti dalle aziende in cui hanno seguito le attività; gli altri 5 avvieranno attività imprenditoriali con i finanziamenti regionali previsti dal bando.

Insieme a CORIGLIANO ROSSANO, fanno parte del PLL TERRE JONICO SILANE i comuni di BOCCHIGLIERO, CALOPEZZATI, CALOVETO, CAMPANA, CARIATI, CROPALATI, CROSIA, LONGOBUCCO, MANDATORICCIO, PALUDI, PIETRAPAOLA, SAN COSMO ALBANESE, SAN DEMETRIO CORONE, SAN GIORGIO ALBANESE, SCALA COELI, TERRAVECCHIA e VACCARIZZO.