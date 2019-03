Corigliano-Rossano (Cs), approvate tariffe per trasporto e refezione scolastica

"Trasporto e refezione scolastica, sono state approvate le tariffe per l'anno 2019. – Ristrutturazione scuola elementare e materna di contrada Nubrica, è stato dato l'atto di indirizzo per la realizzazione di un progetto per l'efficientamento energetico con il quale si richiederanno gli incentivi nazionali Conto Termico".

È quanto deliberato dal Commissario Prefettizio di Corigliano-Rossano, il Prefetto Domenico Bagnato, con i poteri della Giunta e del Consiglio Comunale.

"Sono 5 le fasce ISEE relative al servizio di trasporto scolastico del quale si può fruire dell'andata e del ritorno o solo di una delle due corse. Sono previsti uno sconto del 50% per il secondo figlio ed un esonero per gli ulteriori figli se tutti usufruiscono del servizio. Fino a 3 mila euro la cifra è di 105 euro per 1 corsa e di 210 euro andata e ritorno. Da 3.001 a 9.296 si pagherà 120/240 euro. Da 9.297 a 18.592 la spesa sarà 125/250 euro. Tra 18.593 e 25.823 si spenderanno 132,50/265 euro. Se l'ISEE sarà superiore a 25.823 il contributo sarà 142,5/285 euro.

Refezione scolastica, sono sei le fasce ISEE sia per la scuola dell'Infanzia che per la scuola primaria. Fino a 3 mila euro il contributo sarà di 1,25 euro. Da 3 mila a 9.296 sarà di 2,15 per la scuola dell'infanzia e 2,90 euro per la primaria. Da 9.297 a 18.592 il costo sarà di 2,25/3 euro. Da 18.593 a 25.823 la spesa sarà 2,5/3,25. Da 25.824 a 30.000 si spenderà 3/3,75 euro. Oltre i 30.001 si pagherà 4,5/5 euro. Il costo si riferisce a ogni singolo pasto".

Sono esentati da entrambi i tributi i diversamente abili.