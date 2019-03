Algieri: "Costruiamo rete istituzioni"

"Ancora una volta costruiamo reti tra le istituzioni del territorio". E' quanto ha affermato il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, intervenendo per i saluti introduttivi in apertura dei lavori della terza giornata formativa del 2019. Una tavola rotonda e' stata dedicata alla Scia (Segnalazione certificata di inizio attivita') con l'intervento del presidente del Tar Calabria, Vincenzo Salamone.

L'altro argomento trattato, durante l'approfondimento organizzato dall'ente camerale, e' stato l'accesso agli atti, anche accesso civico, con una relazione del magistrato del Tar Calabria, Francesca Goggiamani. Sono intervenuti anche il prefetto di Cosenza, Paola Galeone e il presidente dell'ordine degli avvocati, Vittorio Gallucci. Ha moderato l'incontro il segretario generale della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia Giorno. "La Scia e' uno strumento che, tra le altre sue funzioni - ha detto il presidente Algieri - rappresenta la possibilita' di mettere in pratica una delle esigenze primarie per chi fa impresa o intende avviare un'impresa: velocita' e abbattimento della burocrazia. Uno strumento fondamentale perche' consente di avviare un'impresa in un solo giorno. L'altro focus della giornata formativa, quello sulla disciplina dell'accesso agli atti, rappresenta perfettamente lo spirito di #OpenCameraCosenza, vocato e proiettato verso la trasparenza, elemento essenziale per tutta la Pubblica amministrazione". La disciplina che regola la Segnalazione certificata di inizio attivita' e' una "materia - ha sostenuto il presidente del Tar Calabria, Salamone, durante il suo intervento - all'interno della quale confliggono interessi diversi. E che si configura anche come 'strumento di liberalizzazione'". Francesca Goggiamani, magistrato del Tar Calabria, ha spiegato anche il carattere dell'accesso agli atti della Pubblica amministrazione, analizzando applicabilita', implicazioni teoriche e pratiche della complessa disciplina che regola uno strumento cosi' decisivo in tema di trasparenza e da contemperare con il buon andamento dalla Pa.