Rifiuti speciali in area privata, sequestro sul Tirreno Cosentino

I Carabinieri di Belvedere Marittimo (Cosenza) hanno sequestrato questa mattina un'area privata in localita' Pille, in cui erano stati sversati rifiuti speciali non pericolosi. I militari hanno constatato che all'interno del terreno, sottoposto a pignoramento, sono stati sversati inerti composti da materiale di risulta proveniente da lavori di demolizione. Al termine degli accertamenti, i militari hanno circoscritto tutta l'area sottoposta a sequestro. (AGI)

Dettagli Creato Giovedì, 28 Marzo 2019 20:16