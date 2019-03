Cosenza, centro storico: si stacca l'imbotte di un balcone di uno stabile disabitato. Nessun danno alle persone

Nel pomeriggio di oggi in uno stabile disabitato di via Santa Lucia, nel centro storico, si è verificato il distacco dell'imbotte di un balcone, senza causare danni a persone e cose. Sul posto, su segnalazione della segreteria del Sindaco, si sono recati gli istruttori dei vigili urbani, Antonio Tocci, Francesco Zangari e Vincenzo Arlotta, dell'Unità operativa Centro storico della Polizia Municipale (di cui è responsabile l'istruttore Tocci), insieme ad una squadra dei Vigili del fuoco e personale della Protezione civile comunale. I vigili urbani sono stati poi raggiunti anche da Alessandra De Rosa, consigliere comunale delegata del Sindaco Occhiuto per il terzo settore, insieme ad un'assistente sociale del Comune. Lo stabile è stato dichiarato inagibile e pericolante e l'intera zona è stata interdetta ed opportunamente transennata. Due persone, abitanti in un appartamento vicino allo stabile interessato dal crollo, sono state evacuate, raggiungendo l'abitazione di alcuni parenti.

Dettagli Creato Giovedì, 28 Marzo 2019 20:08