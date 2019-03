Inizia “L'arte di Conoscersi in Cantiere”, un progetto di integrazione per minori nel Cosentino

Ecco "L'arte di Conoscersi in Cantiere". Il progetto, finanziato dal Ministero dell'Interno e dalla Comunita' Europea, e' realizzato dall'associazione PartecipaAzione onlus in partnership con il comune di Mendicino (soggetto beneficiario) e l'associazione PortaCenere.

L'obiettivo e' quello di conoscere il mondo di provenienza di alcuni ragazzi e al contempo far conoscere la realta' che li ospita, costruendo un percorso di consapevolezza.

I ragazzi coinvolti nel progetto

hanno un'eta' compresa tra i sedici e i diciotto anni e arrivano dal Gambia, dalla Nigeria, dal Ghana, dalla Costa d'Avorio, dal Senegal, dall'Egitto, dal Mali, dalla Guinea ma anche dalla vicina Albania

"Si procede per step, in questa prima fase si e' lavorato molto nel creare spazi di ascolto, far emergere i bisogni, il vissuto, le opinioni dei ragazzi" ha spiegato la presidente di PartecipaAzione Onlus, Vittoria Paradiso. "Sconfiggere paura e pregiudizi - ha aggiunto – fornire strumenti che possano essere utili per il futuro dei ragazzi e al contempo del territorio, e' il risultato che speriamo di raggiungere nei prossimi mesi. Un compito molto delicato per l'associazione che si avvale della collaborazione di professionisti impegnati in laboratori di teatro, musica, cortometraggio, pittura"