"La pretesa dell'Agenzia del Demanio di Cosenza di alienare Badìa per fare cassa è illegittima. È finita l'epoca in cui le leggi dello Stato valevano per tutti tranne che per gli uffici statali. Ciò nonostante, qualcuno si comporta tuttora come se fosse più uguale degli altri..."Cominciava così il mio comunicato stampa del 26 febbraio,teso a ribadire l'inalienabilità (ex art. 54 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) della prima fondazione italiana dell'ordine ospedaliero di Santa Maria di Valle Josafat: la Badìa Luta di Paola (CS).

Già il 7 febbraio e di nuovo subito dopo ilsopralluogo del 24,facendo mie le preoccupazioni della comunità localerispetto all'ipotesi che il monasteropossa essere venduto a privati, ho scrittoa tutti i soggetti istituzionali coinvoltiper sondarne le intenzioni. Ad oggi, dall'Agenzia del Demanio di Cosenza e dal Comune di Paolanon mi è pervenuto alcun riscontro. Il Gabinetto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, invece, mi ha girato ieri la risposta del suo ufficio territoriale competente, cioè la Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone,risalente al 19 marzo, alla richiesta di delucidazioni pervenuta da Roma alla fine del mese precedente.

Ci sono agli atti, leggo, due note dell'Agenzia del Demanio, l'una del 21 gennaio per chiedere se l'immobile al foglio 28, part. 160 del catasto comunale di Paola fosse incluso nella dichiarazione di interesse culturale rilevante sancita dal decreto 141 del 25 luglio 2013, relativa alla part. 382, e l'altra del 8 febbraio per chiedere l'estensione della declaratoria suddetta anche alla citata part. 160, evidentemente esclusa dal decreto 141.

Nessuna istanza ufficiale di alienazione, dunque. Abbiamo frainteso, i cittadini paolani ed io, le intenzioni dell'Agenzia del Demanio, o invece c'è stato un cambio di rotta in corsa? Tutto è bene ciò che finisce bene, dunque fingiamo di credere che lo scopo dell'avv. Arnoni fosse, fin dall'inizio, quello di regolarizzare lo status della particella 160, demaniale anch'essa, in ragione della esecuzione di scavi e restauri (1997) finanziati dall'allora Soprintendenza BAAAS, e dunque inalienabili e soggetti pure alla disciplina dell'art. 38 del Codice, che ne garantisce la fruizione pubblica previo accordo con la Proprietà, non solo nel cortile del monastero (part. 238) ma anche negli edifici circostanti (part. 160).

Quanto riferitomi circa contatti e sopralluoghi dell'Arnoni con il sindaco Perrotta e di costui con l'AUSER mi lascia qualche dubbio.Fingiamo di crederci ma teniamo alta la guardia. Questa vicenda dimostra, infatti, che la tutela dell'interesse pubblico in materia di beni culturalipassa, sempre più spesso e in modo decisivo, attraverso l'attenzione costante e amorevole dei singoli cittadini per la straordinaria eredità collettiva rappresentata dal patrimonio storico-artistico". Lo afferma in una nota Margherita Corrado (M5S Senato – Commissione Cultura).