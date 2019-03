Cosenza, Confindustria presenta la "Banca ore solidale"

Il 29 marzo 2019, alle ore 10.00, presso la sede di Confindustria Cosenza, sarà sottoscritto l' accordo aziendale relativo alla cessione delle ferie e dei riposi dei lavoratori della struttura sociosanitaria Villa Adelchi, attraverso l'istituzione della "Banca Ore Solidale".

"L'accordo si basa sul presupposto della condivisione solidale, da parte dei lavoratori e con la compartecipazione dell'azienda, dei propri riposi e delle ferie in favore di colleghi di lavoro in difficoltà, al fine di consentire, a questi ultimi, di assistere i figli minori ed i familiari che, per particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti. L'intesa apre ad una nuova visione delle relazioni in azienda, non più orientate ai soli risultati economici, ma finalizzate ad incrementare le condizioni di benessere complessivo dei lavoratori, accrescendo la condivisione delle esigenze e l'individuazione di soluzioni che restituiscano ai luoghi di lavoro la giusta valenza sociale e solidale. La sottoscrizione dell'accordo avverrà tra i rappresentanti di Villa Adelchi, Confindustria e dei Sindacati dei lavoratori", spiega Confindustria Cosenza.