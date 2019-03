Sismabonus ed Ecobonus, Ordine degli Ingegneri di Cosenza. “Attivare una consulta permanente”

Era presente anche l'Ordine degli Ingegneri di Cosenza all'incontro organizzato dall'Ance nella sede di Confindustria dove, ieri pomeriggio, si è tenuto un importante momento informativo finalizzato ad approfondire il funzionamento delle agevolazioni fiscali SISMABONUS ed ECOBONUS, attraverso un momento di confronto condiviso e partecipato.

Per l'Ordine degli ingegneri di Cosenza era presente Bruno Larosa che ha evidenziato la necessità – si legge in un comunicato stampa dell'Ordine - di risolvere a monte alcune criticità radicate nella tipologia degli interventi afferenti al Sismabonus, quali ad esempio la delocalizzazione domiciliare dei soggetti che abitano gli immobili oggetto dei lavori di riqualificazione sismica, nonché l'elevata frammentazione della proprietà nei centri storici che rende più difficile attuare interventi organici sugli aggregati strutturali.

Da più parti si è rilevata quindi la volontà di attivare una consulta permanente per analizzare e risolvere gli aspetti più critici, nella consapevolezza che solo attraverso l'incontro ed il confronto tra tutti gli stakeholders, secondo un approccio condiviso e multidisciplinare, è possibile vincere la "sfida della longevità" del patrimonio immobiliare e rilanciare l'economia del settore edilizio da troppo tempo in fase recessiva.

Durante il seminario è stata presentata la piattaforma Ance-Deloitte pensata per agevolare il meccanismo di cessione del credito d'imposta alle imprese e sono state analizzate le varie tematiche fiscali connesse ai due strumenti di agevolazione.