Corigliano-Rossano (Cs), riparato guasto su acquedotto Neto

È stato riparato il guasto sull'acquedotto Neto. La Sorical ha terminato i lavori e presto tornerà l'acqua allo Scalo di Corigliano-Rossano.

È quanto fanno sapere gli uffici comunali precisando che nei giorni scorsi si è intervenuti anche sulla rete fognaria.

"Il complesso intervento con il quale sono stati posizionati dei bypass sulla condotta di oltre 50 anni che ha richiesto più tempo del previsto ma sarà risolutivo. Non dovrebbero più verificarsi continue rotture.

L'Organo Commissariale si scusa per i disagi" si legge in una nota diffusa dal Comune.