Unical, Russo (Rdu-RèF): "Senato boccia proposta per biblioteche aperte fino alle 24"

"Si è tenuta oggi la seduta del Senato Accademico in cui, tra i vari punti all'ordine del giorno, si è discussa la proposta avanzata dal Senatore Nicola Caruso (Rinnovamento è Futuro, in quota RDU – Rinnovamento Democratico Universitario) che prevedeva l'apertura di una Biblioteca dell'Unical fino alle 24.

La motivazione che ha indotto il Senato a bocciare la proposta è una carenza di fondi e risorse nel Personale Tecnico Amministrativo". Lo comunica Mario Russo, candidato al Senato Accademico per RèF-RDU, che aggiunge: "risulta assai strano che a mancare siano sempre i fondi per i Servizi offerti agli Studenti, ma questo provvedimento è pienamente in linea con lo spirito che ha animato l'Amministrazione dell'Università negli ultimi anni".

"Ancora una volta – continua Russo – chi guida questa Università dimentica che l'Università nasce per gli Studenti e da questi viene sovvenzionata".

"Il sistema bibliotecario deve essere un fiore all'occhiello – prosegue Russo – e costituendo un simbolo per tutto il Ponte, deve essere esempio di efficienza, così come già avviene nella maggior parte delle Università italiane".

"Continueremo a batterci per un'iniziativa di grande rilievo – conclude Russo – per portare anche l'Unical, come la maggior parte degli atenei italiani, ad essere polo di avanguardia".