"Parole vergognose che suscitano indignazione e offendono profondamente la dignità delle donne". Lo dice Ornella Perrone, segretario del Circolo Pd di Diamante, riferendosi alle affermazioni pronunciate dal giornalista Sergio Vessicchio, telecronista per una TV locale della partita Agropoli-Sant'Angelo, e rivolte al guardalinee Annalisa Moccia, pesantemente apostrofata solo perché donna. "Affermazioni gravi, discriminatorie e sconcertanti – dice ancora la segretaria cittadina del Pd - per le quali voglio innanzitutto esprimere la mia solidarietà e la mia vicinanza ad Annalisa Moccia, cosi come sottolineare con soddisfazione la notizia che l'Ordine dei Giornalisti della Campania ha provveduto a sospendere Vessicchio e che, nel contempo, l'Associazione Italiana Arbitri, per voce del suo presidente Nicchi, ha annunciato di avere avviato delle azioni volte a tutelare la sua associata. Lo sport al femminile scrive ogni giorno nel nostro Paese pagine belle, positive e di successo, ma al di là del fatto sportivo – dice ancora Ornella Perrone - questo spregevole episodio dimostra che in Italia la questione dei diritti e del rispetto del ruolo delle donne, nelle professioni e nella quotidianità, deve ancora compiere passi decisivi e che, anzi, si sta verificando un pericoloso ritorno all'antico verso stereotipi e pregiudizi mai completamente debellati e contro i quali è necessario un impegno forte e costante, soprattutto dal punto di vista culturale. Per il momento anche da Diamante non possiamo che dire: forza Annalisa continua ad arbitrare con professionalità e passione !".

Dettagli Creato Martedì, 26 Marzo 2019 14:57