Legambiente: inaugurato il circolo di Corigliano Rossano (Cs)

Il 22 marzo è avvenuta, alla presenza del presidente nazionale Stefano Ciafani e del presidente regionale Francesco Falcone, l'inaugurazione del nuovo Circolo Legambiente di Corigliano Rossano. All'inaugurazione, presso la Sala Rossa di Palazzo San Bernardino a Corigliano Rossano, sono state presentate – si legge in una nota di Legambiente Calabria - le iniziative in cantiere ed i propositi per valorizzare un territorio dalle grandi risorse. Una inaugurazione che fa ben sperare stante la bella partecipazione - testimoniata da vari interventi - da parte di molte associazioni del territorio e di forze sociali. Un buon viatico a base di quella che deve essere una rete di confronto e dialogo per cercare di migliorare lo stato della città.

Isabella Vulcano, presidente del Circolo, ha spiegato le ragioni che hanno dato vita all'associazione "Il Circolo nasce dall'esigenza e dalla necessità di apportare un contributo al nostro territorio. A volte sembra quasi che riusciamo a cancellare dalle nostre coscienze i periodici disastri idrogeologici, che dimostrano la necessità di intervenire sulla qualità e sulla manutenzione del territorio". Il presidente Vulcano ha ricordato, poi, le diverse alluvioni che hanno deturpato il territorio: "Abbiamo ancora tutti negli occhi il fango dell'alluvione del 2015, l'esondazione del fiume Crati dello scorso novembre e non ultima la mareggiata di San Valentino, che ha completamente modificato il volto di una parte del litorale di Rossano, per questo e non solo l'occhio del nuovo Circolo sarà sempre attento alle esigenze ambientali".

Sono state annunciate anche i prossimi appuntamenti che vedranno il Circolo impegnato nella campagna del 6 e 7 aprile con l'iniziativa "Walk watch and clean", si effettuerà una passeggiata in un'area degradata da recuperare, per osservare e segnalare eventuali illeciti ambientali o monumenti per interventi di recupero e per pulire la zona dai rifiuti. Dal 24 al 26 maggio, invece, con la campagna "Spiagge e fondali puliti", si coinvolgeranno scuole, cittadini ed associazioni nella pulizia di una spiaggia e di un fondale. I mesi di giugno - luglio saranno poi dedicati al monitoraggio dello stato di salute di mari e fiumi.

A conclusione dell'iniziativa il presidente Falcone ha manifestato la volontà di promuovere con i candidati a Sindaco della terza città della Calabria un confronto sui temi che il cigno verde porrà alla base dello stesso ed a cui invitiamo sin da adesso a dare disponibilità.