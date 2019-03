Cosenza, via dell'Accoglienza: ultimati lavori primo stralcio del progetto esecutivo. La soddisfazione della Commissione consiliare presieduta da Anna Rugiero

La Commissione consiliare Lavori Pubblici, presieduta dalla Consigliera comunale Anna Rugiero, si è recata questa mattina in via dell'Accoglienza per effettuare un sopralluogo finalizzato a constatare l'ultimazione dei lavori del primo stralcio del progetto esecutivo per la sistemazione dell'area limitrofa alla sede Compartimentale Anas e la realizzazione della viabilità nella stessa via dell'Accoglienza.

"Siamo particolarmente soddisfatti – ha commentato la Presidente della commissione Anna Rugiero – perché oggi si chiude un importante capitolo di una vicenda che abbiamo seguito molto da vicino con i colleghi della commissione lavori pubblici, facendoci interpreti delle legittime istanze del Comitato spontaneo dei residenti di via dell'Accoglienza che avevamo incontrato nel mese di gennaio a Palazzo dei Bruzi".

I lavori che sono stati ultimati hanno riguardato la realizzazione della strada parallela all'asta di raccordo autostradale fino al limite del tratto coperto del torrente Ligiuri sul lato ovest del lotto Anas, compreso il breve tratto di raccordo che raggiunge l'ingresso principale della superficie compartimentale Anas. Sono stati realizzati, inoltre, tutti i sottoservizi e l'impianto di pubblica illuminazione.

"Grazie all'ultimazione dei lavori – ha commentato ancora la Presidente della commissione Anna Rugiero – si realizza l'integrazione dell'area limitrofa alla sede compartimentale Anas con il centro urbano".