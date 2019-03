Castrovillari festeggia don Carmine De Bartolo

L'amministrazione comunale di Castrovillari, Venerdì 22 marzo, ha partecipato con il Sindaco, Domenico Lo Polito, ed il presente della Commissione consiliare "Cultura", Antonio Notaro, alla messa officiata dal Vescovo della Diocesi di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino, nel Santuario della Madonna del Castello, per celebrare e festeggiare i 44 anni di sacerdozio ed i 25 anni di rettorato di don Carmine De Bartolo.

"A lui l'Amministrazione – hanno dichiarato i rappresentanti istituzionali- augura ogni bene; l'amorevole attenzione che profonde, con passione e dedizione, per questi santi luoghi di memoria e devozione, poi, lo affermano con un carattere in più in quel ministero che lo contraddistingue tra la gente a testimonianza del Volto umano di quella Presenza che fa grande ogni cosa perché carica di significato come le impronte identitarie, presenti sul Colle che accolgono il Santuario, confermano e tramandano in questa Terra. Di nuovo auguri Don Carmine e grazie."