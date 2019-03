Camere commercio di Cosenza: 300 mila euro a imprese per fiere

La Camera di Commercio di Cosenza ha destinato 300 mila euro alle imprese che intendono partecipare a fiere o eventi che si svolgono nell'anno solare 2019. Tre le tipologie di manifestazioni considerate ammissibili ai fini della partecipazione al bando: le fiere/eventi che si svolgono in Italia espressamente indicate nel Calendario delle Fiere di rilevanza internazionale e nazionale per l'anno 2019 pubblicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e consultabile sul sito www.regioni.it; fiere organizzate in Calabria ed in provincia di Cosenza ovvero per quelle fiere/eventi realizzati in Calabria che l'ente Camerale si riserva di ritenere importanti per lo sviluppo economico del territorio ed eventi nazionali di partenariato industriale (come espositore). Qualora siano interessate a partecipare ad una fiera/evento non previsti nel bando, le imprese possono inoltrare comunque domanda di contributo con le modalita' di cui all'articolo 8 del Bando stesso, indicando il nome della Fiera, il periodo di svolgimento, il luogo e l'ente fieristico/societa' organizzatore/organizzatrice. Sara' discrezione dell'ente valutare l'importanza della fiera/evento e l'impatto della stessa per lo sviluppo economico del territorio. Il contributo a fondo perduto della Camera di Commercio di Cosenza e' pari al 50% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 5 mila euro. Il Bando e' a sportello; pertanto le domande di contributo sulle spese gia' sostenute possono essere presentate fino al 30/11/2019. La richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico (servizioTelemaco), a pena di esclusione secondo le modalita' di cui all'articolo 8 del bando stesso.

Dettagli Creato Sabato, 23 Marzo 2019 17:21