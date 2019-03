Approvato venerdì pomeriggio dal consiglio comunale di Rende la proposta di deliberazione di legge ad iniziativa del consiglio comunale recante misure di promozione e di riequilibrio di genere all'interno della legge elettorale regionale presentata dalle assessore Petrusewicz, Artese e Pasqua ed illustrata dall'avvocato.

"Con la fase di empasse in cui ci troviamo a livello regionale -ha affermato l'avvocato- ci è sembrato doveroso promuovere tale facoltà prevista in forza dell' art. 39 dello Statuto Regione Calabria e della legge attuativa regionale (L.13/1983) recante"Misure di promozione e riequilibrio di genere all' interno della legge elettorale regionale" che mira ad introdurre all'interno della legge elettorale regionale gli strumenti di riequilibrio di genere imposti dalla legge nazionale".

"È una battaglia di civiltà prima che politica -ha concluso l'assessore - perché tali strumenti rappresentano la garanzia di non essere penalizzate in ambito decisionale. Quasi tutte le Regioni italiane si sono adeguate alla legge 20/2016 che introduce l'obbligo di introdurre questi strumenti di riequilibrio e la Calabria, purtroppo, rischia di essere il fanalino di coda per quanto riguarda il rispetto di elementari principi di parità previsti dalla nostra costituzione. Le donne calabresi meritano parità a livello rappresentativo: lo si chiede in maniera trasversale ed è ora di essere protagoniste della cosa pubblica".