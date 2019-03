Ripresi i lavori sugli impianti sportivi di Firmo (Cs)

Continua senza sosta l'opera di restyling messa in atto dall'amministrazione comunale di Firmo guidata dal sindaco Gennarino Russo. Infatti, sono appena ripresi i lavori per il completamento degli impianti sportivi di Piano dello Schiavo con la costruzione dei nuovi spogliatoi e il rifacimento della superficie di gioco. Ma non è tutto, considerato che sono stati sistemati anche i punti di accesso alla struttura oltre che è stato recuperato il campo da tennis.

Soddisfazione per il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Fabio Ricetta che ha seguito personalmente l'iter per la ripresa dei lavori.

Dal canto suo il primo cittadino Russo ha fatto sapere che «l'impianto sarà a servizio della collettività di tutto il comprensorio e darà la possibilità ai tanti che praticano sport di farlo in maniera sicura e gratuita».

Dettagli Creato Venerdì, 22 Marzo 2019 13:05