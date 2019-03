Gal STS Savuto, Tirreno, Serre Cosentine proroga bando 4.1 per investimenti nelle aziende agricole

Il Gal STS Savuto, Tirreno, Serre Cosentine informa che sono stati prorogati al 18 aprile 2019 i termini per la presentazione delle domande relative al Bando 4.1. Tale avviso prevede contributi a fondo perduto fino al 55% dell'investimento complessivo del progetto per investimenti nelle aziende agricole, investimenti per la gestione della risorsa idrica e investimenti per il ricorso alle energie rinnovabili da parte delle aziende agricole.

Tutti i dettagli, le spese ammissibili, i criteri di valutazione, le modalità per la presentazione delle domande e altre indicazioni utili sono disponibili sul sito del Gal www.galsts.it

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla struttura tecnica del Gal STS presso la sede di via Eugenio Altomare 13/A a Rogliano (di fianco Ufficio del Giudice di Pace). Per appuntamenti telefonare al n. 0984969154 oppure scrivere e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .